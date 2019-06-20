Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 годаКоммерсантъ 12:12

с чего всё началось

Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.

Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Политика Украинцы пригласили Путина приехать на Украину Жители Украины спросили президента РФ Владимира Путина, когда он подпишет указ об упрощённом порядке получения российских паспортов для всех граждан Украины, когда наладятся отношения между двумя государствами.

Политика Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.

Экономика В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Политика Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

Политика Зеленский отменил 159 указов предыдущих президентов В своих указах Зеленский отменяет один указ предыдущего президента Украины Петра Порошенко (2014 – 2019 гг.), один указ Виктора Ющенко (2005 – 2010 гг.), восемь указов первого президента Леонида Кравчука (1991 – 1994 гг.), все остальные отмененные указы подписывались президентами Леонидом Кучмой (1994-2005) и Виктором Януковичем (2010 – 2014 гг.).

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Политика Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17 Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.

Футбол Агент: «Спартак» сделал предложение по Бруме Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту.

Общество Возвращение домой: косатки и белухи покидают свою тюрьму в Приморье Как раз сегодня проблема реально сдвинулась с места: рано утром первых косаток и белух начали вывозить из бухты Средняя, чтобы выпустить на волю.

Музыка YouTube улучшит качество более 1000 видеоклипов известных исполнителей Видеохостинг YouTube и компания Universal Music Group планируют обновить до 2020 года более 1000 видеоклипов, которые были выпущены несколько десятилетий назад, среди них клипы группы Kiss, Maroon 5, The Killers и другие.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Политика Зеленский назвал украинские законы трешем Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Шоу-бизнес Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.