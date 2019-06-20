Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 годаКоммерсантъ 12:12

с чего всё началось

Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.

Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

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