Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 годаКоммерсантъ 12:12

с чего всё началось

Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.

Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Футбол «Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов Полузащитник сборной Нидерландов и "Фейенорда" Тонни де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает РИА "Новости".

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