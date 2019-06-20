Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 годаКоммерсантъ 12:12
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
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с чего всё началось
Курс евро на Московской бирже по состоянию на 18:46 снизился на 59 коп., до 70,98 руб./€. Европейская валюта опустилась ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.Коммерсантъ12:12
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
Полузащитник сборной Нидерландов и "Фейенорда" Тонни де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:54
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено в 08:35
Футбол
Рауль стал главным тренером «Кастильи»
Обновлено в 13:23
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Врачи назвали признаки рака у мужчин
Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России
Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Малышева два часа гуляла по улицам босиком
Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Политика
Прибалтика и Польша отключатся от российских электросетей к 2025 году
Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение отключиться от постсоветской системы энергоснабжения к 2025 году.
Обновлено в 13:32
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский отменил указ о введении школьной формы
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте главы государства.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова
Обновлено в 12:40
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16