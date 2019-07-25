Курс евро на московской бирже снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. При этом в последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 12 марта 2018 года. Укрепляется рубль и относительно доллара.

Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года

Происшествия Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.

Общество Пять знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха Астрологи составили счастливый гороскоп. В него попали только пять знаков Зодиака, но повезет им по-крупному.

Теннис Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.

Экономика Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов Более 650 миллионов рублей направит правительство на восстановление транспортной инфраструктуры и компенсации аграриям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Авто Названы самые популярные в России китайские автомобили За основу составленного топ-10 китайских марок в автопарке России специалисты взяли данные по количеству зарегистрированных автомобилей по состоянию на начало года.

Экономика 75% россиян не хватает денег до зарплаты Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах.

Политика В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Политика Мало не покажется: про обвинения Мюллера в адрес России Бывший спецпрокурор США Мюллер, ранее окончивший расследование о вмешательстве РФ в выборы США 2016 года, выступил на слушаниях в Конгрессе.

Политика Моряки с задержанного российского танкера выехали из Украины Десять российских моряков, находившихся на танкере, задержанном 25 июля в порту Измаил в Одесской области, возвращаются на родину через Молдавию, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Кино Дженнифер Лоуренс сыграет в новом фильме Паоло Соррентино Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в новом фильме Паоло Соррентино, который получил название Mob Girl.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Шоу-бизнес Дима Билан удивил поклонников новым образом Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Политика Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.