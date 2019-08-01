Финансы
Экспресс газетаЕвро резко подскочил в цене
Сегодня, 27 августа, доллар и евро резко выросли в цене. Курс доллара поднялся на 37 копеек и теперь стоит 65,97 рубля. А вот курс евро подорожал еще больше: он подскочил в цене сразу на 77 копеек и на данный момент стоит 73,39 рубля.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Здоровье
Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава РФ
Ранее заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что обратится к директору службы с просьбой проработать вопрос о передаче тюремной медицины в ведение Минздрава.
RuNews24.ru вчера в 18:30
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Наука
Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект
Из-за глобального потепления вечная мерзлота привлекает большое внимание ученых, так как ее таяние грозит высвобождением огромного количества древнего органического углерода и возможной экологической катастрофой.
Naked Science 04:29
Спорт
Драчёв заявил, что СБР договорился с биатлонистами по новым контрактам
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что переговоры со спортсменами о подписании новых контрактов с организацией прошли успешно.
RT на русском 06:05
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.
RT на русском 04:16
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Армия и оружие
В российско-китайский дальнемагистральный самолет добавят все технологические новинки
ТАСС 05:29
Авто
Новый Hyundai Tucson попался фотошпионам
АвтоВзгляд 05:54
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Здоровье
Онлайн-лекторий. В Москве стартовал новый образовательный проект
Новый образовательный проект в режиме онлайн стартует в Москве.
Аргументы и Факты 06:00
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Авто
Вертолет «Ансат» с салоном в стиле Aurus представили на МАКС-2019
Вертолет «Ансат» с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus представили на международном авиасалоне МАКС-2019.
Авторадио 05:40
Музыка
Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»
Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.
Телепрограмма 03:53
Армия и оружие
В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело вчера в 04:29
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Теннис
Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 21:58
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия
В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов
В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов из-за проникновения постороннего человека в «чистую зону» воздушной гавани.
Travel Russian News 05:22
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Политика
На Украину прибыл советник президента США Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
ЦИК снова отменил заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму
Причиной стала повторная неявка оппонентов Расширенное заседание научно-экспертного совета при Центризбиркоме по выборам в Московскую городскую Думу, в котором планировалось участие независимых экспертов и средств массовой информации, снова отменено.
Московская газета 04:38
Политика
Макрон анонсировал встречу в нормандском формате
Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 13:41