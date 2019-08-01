Финансы

Экспресс газетаЭкспресс газетаЕвро резко подскочил в цене

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Сегодня, 27 августа, доллар и евро резко выросли в цене. Курс доллара поднялся на 37 копеек и теперь стоит 65,97 рубля. А вот курс евро подорожал еще больше: он подскочил в цене сразу на 77 копеек и на данный момент стоит 73,39 рубля.
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Евро резко подскочил в цене

Экспресс газетавчера в 23:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
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