Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубляВести.Ru 05:49

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

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