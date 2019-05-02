Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубляВести.Ru 05:49

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Вести.Ru05:49

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Известия05:40

Рубль теряет в стоимости на старте торгов

Комсомольская правда03:56

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новости04:23

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Интерфакс04:09

Курс евро превысил 73 руб. впервые с начала апреля

РБК05:33

Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет29 апреля в 03:20
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