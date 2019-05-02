Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИнтерфакс вчера в 04:09
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»
Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено в 12:03
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено в 22:56
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено в 15:07
Авто
Эксклюзивный Lykan HyperSport превратили в полицейскую машину
Например, в столице ОАЭ есть Lykan HyperSport — один из немногих увидивших свет экземпляров.
Обновлено в 03:58
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено в 04:42
Наука
Ученые выявили основные источники загрязнения Байкала и Селенги
Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами провели комплексный анализ анализ бассейна реки Селенги и выявили основные источники загрязнения озера Байкал и рек бассейна Селенги.
Обновлено в 04:35
Общество
Сантехники в бахилах станут реальностью?
Хотя многие жители Ульяновска до сих пор жалуются на то, что в УК невозможно дозвониться, а когда берут трубку — хамят или рассказывают о том, что у них нет специалистов, нет дворников, нет сантехников, чтобы прийти на вызов.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Убийца 14 человек задержан в Мексике
В Мексике правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14 человек.
Обновлено в 19:53
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В сообщении Кремля не упоминалось, обсуждали ли президенты доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященный вмешательству России в выборы в США и возможному сговору команды Трампа с Россией.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Авто
Редкая модель Lancia Delta Integral 1989 выставлена на продажу
На торги в США выставлена уникальная версия спортивной модели Lancia Delta Integral, выпущенной в 1989 году.
Обновлено в 13:51
Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено вчера в 08:54
Гаджеты
Фиолетовый Xbox One. Microsoft выпустит новый комплект за $300
Источник добавляет, что этот бандл будет отличаться от комплекта с белой консолью, давно поступившего в продажу.
Обновлено в 22:24
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Общество
Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики
1 мая Максим Резник был задержан по время первомайского шествия для проведения профилактической беседы.
Обновлено в 09:00
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Aerocool SI-5200 RGB стоит своих денег
К счастью, у Aerocool это получатся достаточно хорошо и компания постоянно радует нас качественным контентом.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Общество
Пострадавшим от пожара жителям Красногоска выделят новое жильё
В преддверии совещания, глава района Александр Кобелев и депутат областной Думы Наталья Коршунова провели встречу с пострадавшими от пожара людьми.
Обновлено в 22:42
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Экономика
Онлайн-заемщики молодеют: кто и зачем берет микрозаймы в МФО
В прошлом году аналитики «Объединенного кредитного бюро» и MoneyMan в ходе исследования пришли к выводу, что основная аудитория онлайн-займов стремительно молодеет.
Обновлено в 20:50
Политика
Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:45