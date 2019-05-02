Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИнтерфакс 04:09
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
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Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе
Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.
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Игры
Авторы порнороликов создают RPG Subverse
В позапрошлом месяце появилась информация о том, что разработчики студии FOW, которые являются авторами порнографических роликов на Source-движке, планируют создать RPG Subverse.
Обновлено в 01:28
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича от должности российского посла в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:13
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана
Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол
Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена кандидатов на посты министров страны после вступления в должность.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Сухуме потушили пожар в русской школе
Обновлено в 03:16
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Третий по величине город штата Айова, Давенпорт, оказался затоплен, несмотря на принятые властями меры по укреплению дамбы.
Обновлено в 04:07
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Полиция в Париже напала на журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено вчера в 08:37
Интернет
Facebook представила обновления для Instagram
Обновлено в 01:17
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Хоккей
«Авангард» усилился форвардом «Автомобилиста»
Обновлено в 04:56
Футбол
Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» должен верить в свои силы»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк призвал команду верить в успех в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Обновлено в 03:39
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42