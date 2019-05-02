Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИнтерфакс 04:09

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Курс евро превысил 73 руб. впервые с начала апреля

РБК05:33

Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

Коммерсантъ04:25

Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

RT на русском04:12

Курс евро достиг 73 рублей

ТАСС04:16

Курс евро взлетел

Газета.Ru04:14

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новости04:23

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Интерфакс04:09
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В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

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Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе

Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.
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Авторы порнороликов создают RPG Subverse

В позапрошлом месяце появилась информация о том, что разработчики студии FOW, которые являются авторами порнографических роликов на Source-движке, планируют создать RPG Subverse.
Обновлено в 01:28
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича от должности российского посла в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:13
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана

Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Политика

Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»

Обновлено вчера в 05:27
Политика

Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена кандидатов на посты министров страны после вступления в должность.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник

Обновлено в 05:47
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Сухуме потушили пожар в русской школе

Обновлено в 03:16
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

Третий по величине город штата Айова, Давенпорт, оказался затоплен, несмотря на принятые властями меры по укреплению дамбы.
Обновлено в 04:07
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Происшествия

Полиция в Париже напала на журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено вчера в 08:37
Экономика

В модернизацию волгоградского машиностроения вложили 1,5 млрд рублей

Обновлено в 02:39
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Обновлено в 02:34
Интернет

Facebook представила обновления для Instagram

Обновлено в 01:17
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Обновлено в 04:32
Хоккей

«Авангард» усилился форвардом «Автомобилиста»

Обновлено в 04:56
Футбол

Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» должен верить в свои силы»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк призвал команду верить в успех в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Обновлено в 03:39
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
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