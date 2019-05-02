Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИнтерфакс 04:09
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Кино
Netflix опубликовал гонорары известных актеров
Обновлено в 03:00
Происшествия
Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Обновлено в 07:58
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Авто
В России продано более 160 тысяч автомобилей сегмента SUV
За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Обновлено в 05:00
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в шпионаже в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признался в сговоре с властями КНР с целью шпионажа.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В ночном пожаре на Коллонтай сгорели три дорогостоящие иномарки
«Ночной кошмар автолюбителей в три часа ночи на Коллонтай, 15, корпус 1. Подожгли машину, от неё загорелись ещё четыре машины, пожарные приехали быстро», – написала в соцсети очевидец Виталина Богомирова.
Обновлено в 03:28
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Культура
«Крымский маяк 3.0» состоится 2 мая в Херсонесе
В фестивале примут участие более 400 представителей молодежных общественных объединений России и творческих коллективов из 8 федеральных округов.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ
Финская полиция расследует анонимные угрозы массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Новая версия MIUI 10 приносит функцию из грядущей Android Q
В свежем тестовом обновлении китайской сборки MIUI 10 Developer ROM (MIUI 10 9.5.1) для Xiaomi Mi 9 добавляется пару новых функций.
Обновлено в 08:19