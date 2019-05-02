Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:33

Курс рубля в начале торгов четверга умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 29 копеек — до 64,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 72,65 рубля.

Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евро

Политика Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС «Бушер» В американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты ужесточают санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Происшествия В Петербурге арестовали сторонников Навального Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.

Кино Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах» 30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».

Политика Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того, как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини «Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Наука Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр Дальнейшее исследование уже проводились с участием страуса, которому были установлены искусственные крылья.

Авто Jaguar представил кроссовер E-Pace в спецверсии Checkered Flag Британский автопроизводитель Jaguar презентовал кроссовер E-Pace в специальном исполнении Checkered Flag.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Футбол Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Происшествия Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Общество В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Политика Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.

Армия и оружие Госдеп одобрил возможную продажу оружия Бахрейну Издание уточняет, что Госдеп США также одобрил возможную продажу оружия ОАЭ на $2,7 млрд.

Здоровье За 4 года в Мордовии младенческая смертность снизилась на 50 % Общая смертность в 2018 году снизилась на 6,3 % по сравнению с 2014-м, младенческая — на 50 % .

Армия и оружие На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.

Здоровье Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.

Общество В ООН назвали объёмы необходимой КНДР продовольственной помощи В ООН опубликовали отчёт, в котором указывается, какой объём продовольственной помощи необходим Северной Корее, чтобы помочь стране с дефицитом еды.