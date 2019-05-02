Финансы
Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:33
Курс рубля в начале торгов четверга умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 29 копеек — до 64,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 72,65 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС «Бушер»
В американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты ужесточают санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Петербурге арестовали сторонников Навального
Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Политика
Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях
Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того, как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес
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«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Наука
Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр
Дальнейшее исследование уже проводились с участием страуса, которому были установлены искусственные крылья.
Обновлено в 09:59
Авто
Jaguar представил кроссовер E-Pace в спецверсии Checkered Flag
Британский автопроизводитель Jaguar презентовал кроссовер E-Pace в специальном исполнении Checkered Flag.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Футбол
Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании
Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.
Обновлено в 19:16
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Кира Найтли станет мамой во второй раз
34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Политика
Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках
Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Госдеп одобрил возможную продажу оружия Бахрейну
Издание уточняет, что Госдеп США также одобрил возможную продажу оружия ОАЭ на $2,7 млрд.
Обновлено в 18:46
Здоровье
За 4 года в Мордовии младенческая смертность снизилась на 50 %
Общая смертность в 2018 году снизилась на 6,3 % по сравнению с 2014-м, младенческая — на 50 % .
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено в 18:53
Общество
В ООН назвали объёмы необходимой КНДР продовольственной помощи
В ООН опубликовали отчёт, в котором указывается, какой объём продовольственной помощи необходим Северной Корее, чтобы помочь стране с дефицитом еды.
Обновлено в 19:16
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07