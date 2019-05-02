Финансы

Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:33

Курс рубля в начале торгов четверга умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 29 копеек — до 64,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 72,65 рубля.
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Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

Интерфакс03:19

Рубль вырос к евро и снизился к доллару

Экономика сегодня03:31

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Газета.Ru03:21

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,53 рублей

Эхо Москвы03:05

Курс доллара вырос до 65,53 рубля

ТАСС03:13

Рубль растёт к евро

RT на русском03:07

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новостивчера в 04:23
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Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС «Бушер»

В американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты ужесточают санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
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Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

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Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Политика

Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях

Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того, как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.
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В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Наука

Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр

Дальнейшее исследование уже проводились с участием страуса, которому были установлены искусственные крылья.
Обновлено в 09:59
Авто

Jaguar представил кроссовер E-Pace в спецверсии Checkered Flag

Британский автопроизводитель Jaguar презентовал кроссовер E-Pace в специальном исполнении Checkered Flag.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
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Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
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Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании

Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.
Обновлено в 19:16
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Кира Найтли станет мамой во второй раз

34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
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В "Союзмультфильме" оценили идею создать продолжение "Ну, погоди!"

Обновлено в 20:06
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Политика

Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках

Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено в 19:17
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Госдеп одобрил возможную продажу оружия Бахрейну

Издание уточняет, что Госдеп США также одобрил возможную продажу оружия ОАЭ на $2,7 млрд.
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Общая смертность в 2018 году снизилась на 6,3 % по сравнению с 2014-м, младенческая — на 50 % .
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг

Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
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Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено в 18:53
Общество

В ООН назвали объёмы необходимой КНДР продовольственной помощи

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SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
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Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

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Как работают Яндекс.Новости?
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