Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИнтерфакс 04:09
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество
В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом
Обновлено в 09:43
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Пожилые люди исчезли из приюта в Барнауле
Обновлено в 10:42
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Кировской области загорелись пять частных домов
Спасатели тушат пожар в пяти частных жилых домах в деревне Кульма Кировской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:55
Политика
СМИ узнали бонус лорда Баркера за вывод компаний Дерипаски из-под санкций
Независимый председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер получил от $3,9 млн до $5,2 млн за многомесячные переговоры, в результате которых Министерство финансов США согласилось снять санкции с компаний, которые принадлежали Олегу Дерипаске, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В траурных мероприятиях в Одессе участвовали более тысячи человек
Более 1 тысячи человек приняли участие в траурных мероприятиях по случаю годовщины трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Ректор СибГМУ запустила флэшмоб #врачэтозвучитгордо
В своем инстаграм-аккаунте ректор СибГМУ Ольга Кобякова призвала общественность встать «на защиту мундира (белого халата)».
Обновлено в 04:00
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Спорт
Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу
Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в 2025 году.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Политика
Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком
В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром
Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено 30 апреля в 05:31
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41