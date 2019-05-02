Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИнтерфакс вчера в 04:09

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Рубль на «Московской бирже» перешел к плавному росту к доллару и евро

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Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новостивчера в 04:23

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Газета.Ru03:21

Рубль растёт к евро

RT на русском03:07

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

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Нефть потянула рубль вниз

Московский Комсомолец03:37

Курс евро достиг 73 рублей

ТАССвчера в 04:16
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Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Обновлено в 05:06
Политика

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Общество

В Киеве в акции «Бессмертный полк» примут участие 5 тысяч человек

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Музыка

На ВГТРК прокомментировали слова Сергея Лазарева о сдаче анализов

В медиахолдинге ВГТРК отреагировали на реплику певца Сергея Лазарева о том, что ему пришлось сдавать для участие в "Евровидении" анализ крови.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 07:05
Общество

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Энергетика

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Хоккей

Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной РФ

Нападающий Александр Овечкин полностью поддержал решение о назначении Ильи Ковальчука капитаном сборной РФ по хоккею на Чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 08:31
Политика

Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото

"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Кино

Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал свою сестру

Основатель приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил собственную сестру.
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Шоу-бизнес

В квартире бывшей жены Сергея Адоевцева случился пожар

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти

Андрейченко снялась в картинах «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Сибириада», где сотрудничала с известными мастерами кино.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете

Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа

Обновлено в 04:37
Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:54
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Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
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Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН

В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
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Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
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Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Самолет из Минеральных Вод запросил аварийную посадку в Казахстане

Обновлено в 08:14
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Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
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