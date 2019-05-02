Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИнтерфакс вчера в 04:09

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

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