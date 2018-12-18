Финансы
Евро превысил 80 рублей впервые с сентября
Евро превысил 80 рублей впервые с сентябряГазета.Ru08:02
Если в начале года американская валюта стоила менее 60 рублей за доллар, то к концу года эксперты уже спорили о том, когда американец перейдет через порог в 70 рублей. И хотя отметка в доллар по 70 рублей так и не была достигнута, однако в ходе торгов на бирже курс евро превысил отметку в 80 рублей.
Газета.Ru08:02
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