Финансы

Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца
Российская газета
04:32

Европейская валюта расчетами на "завтра" стоила 79,03 рубля на 12.17 мск, доллар - 69,35 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Российская газета04:32

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 37 копеек, к евро — на 52

Банки.ру11:22

Почему курс евро впервые за три месяца превысил 79 рублей

RT на русском12:06

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:21

Рубль немного сократил потери к доллару и евро благодаря росту нефти

Финмаркет11:40

Евро превысил 79 рублей впервые с 18 сентября

Интерфакс04:30

Аналитик: Рубль остается под давлением, и внутренний импульс не работает

Росбалт09:46

Доллар и евро выросли к рублю на открытии биржи

Свободная Пресса03:20
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Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Футбол

Кокорин и Мамаев не сыграют в футбол с сотрудниками СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сыграют футбольный матч против администрации СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 19:40
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Космос

Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный

Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.
Обновлено в 01:46
Космос

Зонд New Horizons приступил к изучению астероида

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Политика

В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду

Издание напоминает, что в ХІХ веке отправка в карцер на хлеб и воду рассматривалась как альтернатива более жесткому наказанию - порке матросов у мачты, которое было отменено в ВМС США в 1862 году.
Обновлено в 18:34
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Трамп нанес необъявленный визит в Ирак

Обновлено в 14:44
Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram

До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска

"Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство", - заявил собеседник агентства.
Обновлено в 02:12
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Политика

Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским

Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.
Обновлено в 17:45
Общество

К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей

К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным

В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.
Обновлено в 08:15
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено в 12:03
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Общество

Стало известно, сколько россиян продлят новогодние каникулы

По данным исследования, чаще всего дополнительный день отгула планировали взять люди в возрасте от 35 до 44 лет, а также россияне с доходом от 35 до 45 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 19:59
Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Минобороны РФ представило календарь на 2019 год с армейскими шутками

Обновлено вчера в 06:37
Культура

Ведущие шоу «Орел и Решка» анонсировали закрытие проекта

По словам ведущих популярного шоу "Орел и Решка: Перезагрузка" Анастасии Ивлеевой и Евсея Ковалева, проект закрывается.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Москве пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом

Пассажиры рейса "Уральских авиалиний" из Иркутска в Екатеринбург, который летел через Москву, приземлились в аэропорту Внуково вместо Домодедово из-за плохих погодных условий.
Обновлено в 11:49
Общество

Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году

Обновлено в 18:42
Происшествия

В Мексике застрелили пять членов одной семьи, отмечавших Рождество

Сразу пять человек были застрелены в мексиканском Акапулько, когда отмечали Рождество.
Обновлено в 18:52
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