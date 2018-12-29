Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.

Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября

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