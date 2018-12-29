Финансы
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Интерфакс07:48
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Финансы
Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов
Ставку вклада сроком 5 месяцев госбанк увеличил сразу на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых.
Обновлено в 13:05
Финансы
Для жителей Дальнего Востока маткапитал вырастет на 130 тысяч рублей
Для жителей Дальнего Востока материнский капитал увеличат на 130 тысяч рублей в целях стимулирования рождаемости.
Обновлено в 08:16
Финансы
Правительство исключило создателя «Кортежа» из плана приватизации
Правительство России исключило предприятие-создателя «Кортежа» из плана приватизации 2017-2019 годов.
Обновлено в 09:46
Финансы
ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд
Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено в 08:24
Финансы
Рынок акций переходит в руки крупных игроков
Судя по всему, дальнейшая предновогодняя динамика рынка в отсутствие внешних индикаторов, будет исключительно в руках крупных инвесторов, которые могут попытаться нарисовать нужные им цены по отдельным бумагам.
Обновлено в 03:40
Финансы
Покупку акций банков стоит отложить
Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено в 06:00
Финансы
На российском рынке еще есть перспективные акции
Прогноз на 2019 год по паре USD/RUB - 67,5-74,0; по паре EUR/RUB - 76,0-83,0. Прогнозируем, что российский рынок акций в 2019 году перейдёт в боковой тренд, индекс МосБиржи будет находится в диапазоне 2200-2400 пунктов.
Обновлено в 06:30
Финансы
ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег
Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
«Известия» подвели экономические итоги года
Профицит бюджета и инфляция в 4,2% — среди итогов года, на которые обратили внимание в «Известиях».
Обновлено в 14:45
Финансы
Эксперты: рубль «пробьет очередное дно»
Эксперты отмечают, что грядущее падение курса рубля связано с новыми антироссийскими санкциями и обрушением цен на нефть.
Обновлено в 07:07
Финансы
Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге
"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено в 03:26
Финансы
Китай продолжает расширять внутренний финансовый рынок
Народный банк Китая (НБК) расширил объем наличной ликвидности в китайский финансовый рынок; операция обратного РЕПО (покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене) проведена на сумму в 150 млрд юаней (почти 22 млн долларов), сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.
Обновлено в 04:47
Финансы
Минфин Карелии отчитался о беспрецедентном росте зарплат бюджетников
Предполагается, что средняя зарплата врачей достигнет 67 800 рублей (рост на 31%), среднего медперсонала – 34 700 рублей (рост на 22%), младшего медперсонала – 33 900 рублей (на 95% выше, чем в 2016 году).
Обновлено в 01:44
Финансы
Увеличен максимальный лимит страховой ответственности «ЭКСАР»
Минфин РФ увеличил на $10 млрд максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ).
Обновлено вчера в 08:51
Финансы
Скаршевский: О странностях экономической политики украинских властей
В ноябре 2018 года украинские граждане оплатили менее половины (!) (46%), предоставленных жилищно-коммунальных услуг: — начислено 14,2 млрд гривен, а оплачено всего 6,5 млрд гривен.
Обновлено в 05:20