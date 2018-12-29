Финансы

Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Интерфакс
07:48

Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Интерфакс07:48

Подробнее о событии

Курс доллара приблизился к 70 рублям

Газета.Ru10:51

Курс евро впервые с сентября достиг уровня 80 руб

РБК08:04

Курс евро на Мосбирже достиг 80 рублей

ТАСС07:56

Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября

Интерфакс07:48

Курс евро впервые с сентября подскочил до 80 рублей

РИА Новости07:45

Курс евро достиг 80 рублей

Ведомости07:38

Курс евро достиг 80 рублей, доллар приближается к 70 рублям

REGNUM08:22
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Финансы

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ставку вклада сроком 5 месяцев госбанк увеличил сразу на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых.
Обновлено в 13:05
Финансы

Для жителей Дальнего Востока маткапитал вырастет на 130 тысяч рублей

Для жителей Дальнего Востока материнский капитал увеличат на 130 тысяч рублей в целях стимулирования рождаемости.
Обновлено в 08:16
Финансы

Правительство исключило создателя «Кортежа» из плана приватизации

Правительство России исключило предприятие-создателя «Кортежа» из плана приватизации 2017-2019 годов.
Обновлено в 09:46
Финансы

ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд

Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено в 08:24
Финансы

Рынок акций переходит в руки крупных игроков

Судя по всему, дальнейшая предновогодняя динамика рынка в отсутствие внешних индикаторов, будет исключительно в руках крупных инвесторов, которые могут попытаться нарисовать нужные им цены по отдельным бумагам.
Обновлено в 03:40
Финансы

Покупку акций банков стоит отложить

Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено в 06:00
Финансы

На российском рынке еще есть перспективные акции

Прогноз на 2019 год по паре USD/RUB - 67,5-74,0; по паре EUR/RUB - 76,0-83,0. Прогнозируем, что российский рынок акций в 2019 году перейдёт в боковой тренд, индекс МосБиржи будет находится в диапазоне 2200-2400 пунктов.
Обновлено в 06:30
Финансы

ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено вчера в 12:53
Финансы

«Известия» подвели экономические итоги года

Профицит бюджета и инфляция в 4,2% — среди итогов года, на которые обратили внимание в «Известиях».
Обновлено в 14:45
Финансы

Эксперты: рубль «пробьет очередное дно»

Эксперты отмечают, что грядущее падение курса рубля связано с новыми антироссийскими санкциями и обрушением цен на нефть.
Обновлено в 07:07
Финансы

Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге

"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено в 03:26
Финансы

Китай продолжает расширять внутренний финансовый рынок

Народный банк Китая (НБК) расширил объем наличной ликвидности в китайский финансовый рынок; операция обратного РЕПО (покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене) проведена на сумму в 150 млрд юаней (почти 22 млн долларов), сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.
Обновлено в 04:47
Финансы

Минфин Карелии отчитался о беспрецедентном росте зарплат бюджетников

Предполагается, что средняя зарплата врачей достигнет 67 800 рублей (рост на 31%), среднего медперсонала – 34 700 рублей (рост на 22%), младшего медперсонала – 33 900 рублей (на 95% выше, чем в 2016 году).
Обновлено в 01:44
Финансы

Увеличен максимальный лимит страховой ответственности «ЭКСАР»

Минфин РФ увеличил на $10 млрд максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ).
Обновлено вчера в 08:51
Финансы

Скаршевский: О странностях экономической политики украинских властей

В ноябре 2018 года украинские граждане оплатили менее половины (!) (46%), предоставленных жилищно-коммунальных услуг: — начислено 14,2 млрд гривен, а оплачено всего 6,5 млрд гривен.
Обновлено в 05:20
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