Финансы
Российская нацвалюта в ходе торгов вечером в четверг резко подешевела к доллару и евро, причем курс американской валюты впервые с 14 ноября превысил 68 рублей. По состоянию на 18:55 мск курс доллара расчетами «на завтра» прибавил на 93 копейки и достиг 68,39 рубля.
Росбалтвчера в 11:20
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Финансы
На открытии торгов рубль растёт к евро и доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 02:05
Финансы
Международные резервы РФ с 7 по 14 декабря выросли на $1,3 млрд
Международные резервы России на 14 декабря составили $464,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:05
Финансы
Развивающиеся рынки восстанавливаются, Бразилия впереди
В будущем году начнется восстановление на пострадавших развивающихся рынках. А возглавлять этот процесс будет эта латиноамериканская страна.
Обновлено вчера в 10:16
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено в 02:25
Финансы
Рубли вновь «потекли» из банков
Почему клиенты закрывают депозиты в нацвалюте Россияне снова начали забирать деньги из банков: за ноябрь с депозитов сняли 52 млрд руб. Как подсчитали в Центробанке, три из последних четырех месяцев заканчивались для кредитных организаций сокращением рублевых депозитов.
Обновлено в 02:05
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено вчера в 07:44
Финансы
Падение доллара может сдержать статистика
Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено в 00:58
Финансы
На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов
С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
BMO: евро с началом нового года обновит минимумы
В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено в 01:42
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Центробанк Швеции впервые за 7 лет повысил ставку
Центральный банк Швеции (Riksbank) впервые с апреля 2011 года повысил базовую процентную ставку с рекордно низкой отметки минус 0,5% до минус 0,25%.
Обновлено вчера в 06:15
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено вчера в 02:55
Финансы
ФРС убила надежду на Кристмасс-ралли
Очевидно, что рождественского ралли не будет, ФРС убил последнюю надежду на это.
Обновлено вчера в 00:48
Финансы
Бумаги «РУСАЛа» и En+ снимут санкционный дисконт
Снятие санкций с "РУСАЛа" и En+ позитивный момент для акций этих компаний.
Обновлено вчера в 02:30
Финансы
Республика Марий Эл получила 26 млрд рублей доходов
Судя по структуре расходов, консолидированный бюджет Марий Эл остается социально ориентированным: на образование потрачено 29% бюджета, на реализацию социальной политики — 25,8%, на национальную экономику – 15,7%. Марий Эл также поддерживает города и районы республики: муниципальным образованиям переправлены межбюджетные трансферты на 7 млрд рублей, из них дотации достигли почти 1,3 млрд рублей.
Обновлено 19 декабря в 10:59