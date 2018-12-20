Финансы
Биржевой курс доллара подскочил выше 68 рублей, евро превысил 78
Биржевой курс доллара подскочил выше 68 рублей, евро превысил 78Росбалт11:20
Российская нацвалюта в ходе торгов вечером в четверг резко подешевела к доллару и евро, причем курс американской валюты впервые с 14 ноября превысил 68 рублей. По состоянию на 18:55 мск курс доллара расчетами «на завтра» прибавил на 93 копейки и достиг 68,39 рубля.
Росбалт11:20
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Финансы
Сбербанку разрешили взыскать долги с крупнейшего банка Азербайджана
Сбербанк и фонд Franklin Templeton смогут взыскать 20 миллионов долларов с Международного банка Азербайджана.
Обновлено в 22:08
Финансы
Центробанк Мексики рекордно поднял ставку рефинансирования
Центральный банк Мексики объявил о повышении ставки рефинансирования на 25 пунктов — до 8,25%.
Обновлено в 21:09
Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд
На 7 декабря международные резервы составляли$463,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд.
Обновлено в 10:24
Финансы
Фондовая Америка начала торги на понижательном тренде
Американские фондовые индексы в начале торговой сессии демонстрируют негативную динамику.
Обновлено в 10:02
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено в 07:44
Финансы
Российский рубль резко подешевел
Рубль обвалился до минимума с сентября. Доллар на Московской бирже в моменте поднимался до 68 рублей 75 копеек, евро — почти до 79.
Обновлено в 23:01
Финансы
На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов
С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.
Обновлено в 15:26
Финансы
Названы банки, которые выдержат курс доллара по 100 рублей
Центральный банк России установил следующий курс валют на 21 декабря: доллар США составляет 67.37 рубля, евро 76.93 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 21 декабря выгодно приобрести в ББР Банке за 68,40 рубля, продать валюту выгодно в Финам банке, в оперкассе на Фокина и в банке Приморье за 68,00 рубля за один доллар.
Обновлено в 20:39
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено в 09:23
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы
Бумаги «РУСАЛа» и En+ снимут санкционный дисконт
Снятие санкций с "РУСАЛа" и En+ позитивный момент для акций этих компаний.
Обновлено в 02:30
Финансы
Республика Марий Эл получила 26 млрд рублей доходов
Судя по структуре расходов, консолидированный бюджет Марий Эл остается социально ориентированным: на образование потрачено 29% бюджета, на реализацию социальной политики — 25,8%, на национальную экономику – 15,7%. Марий Эл также поддерживает города и районы республики: муниципальным образованиям переправлены межбюджетные трансферты на 7 млрд рублей, из них дотации достигли почти 1,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Финансы
Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы
Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации.
Обновлено в 04:30
Финансы
Глава Просвязьбанка оценил долю контрактов по гособоронзаказу
"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков.
Обновлено в 01:28
Финансы
ЦБ не смог охладить рынок розничного кредитования, НЕГАТИВНО
Рост кредитов превысил наши ожидания: розничные кредиты выросли на 2,2% м/м, а в годовом сопоставлении их рост ускорился до 22,7% г/г с 22% г/г в сентябре-октябре.
Обновлено вчера в 03:00