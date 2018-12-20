Финансы
Евро подорожал более чем на полтора рубля
Евро подорожал более чем на полтора рубляРБК15:39
Курс единой европейской валюты к концу торговой сессии на Московской бирже достиг 78,31 руб. Это более чем на полтора рубля выше уровня открытия. По ходу торгов курс евро доходил до отметки 78,88, но после небольшой коррекции на нефтяном рынке немного подешевел.
РБК15:39
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Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд
На 7 декабря международные резервы составляли$463,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд.
Обновлено в 10:24
Финансы
Центробанк Мексики рекордно поднял ставку рефинансирования
Центральный банк Мексики объявил о повышении ставки рефинансирования на 25 пунктов — до 8,25%.
Обновлено в 21:09
Финансы
Пресс-конференция Путина не стала драйвером для российских индексов
Сегодняшняя конференция Владимира Путина для российского фондового рынка осталась незамеченной.
Обновлено в 11:51
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено в 07:44
Финансы
На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов
С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.
Обновлено в 15:26
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено в 09:23
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы
Названы банки, которые выдержат курс доллара по 100 рублей
Центральный банк России установил следующий курс валют на 21 декабря: доллар США составляет 67.37 рубля, евро 76.93 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 21 декабря выгодно приобрести в ББР Банке за 68,40 рубля, продать валюту выгодно в Финам банке, в оперкассе на Фокина и в банке Приморье за 68,00 рубля за один доллар.
Обновлено в 20:39
Финансы
Бумаги «РУСАЛа» и En+ снимут санкционный дисконт
Снятие санкций с "РУСАЛа" и En+ позитивный момент для акций этих компаний.
Обновлено в 02:30
Финансы
Республика Марий Эл получила 26 млрд рублей доходов
Судя по структуре расходов, консолидированный бюджет Марий Эл остается социально ориентированным: на образование потрачено 29% бюджета, на реализацию социальной политики — 25,8%, на национальную экономику – 15,7%. Марий Эл также поддерживает города и районы республики: муниципальным образованиям переправлены межбюджетные трансферты на 7 млрд рублей, из них дотации достигли почти 1,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Финансы
Bloomberg: курс доллара может обвалиться на 30%
Миллиардер и основатель крупнейшего в мире хедж-фонда считает, что курс доллара может рухнуть в результате «тройного дефицита» - дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций.
Обновлено в 07:20
Финансы
Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы
Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации.
Обновлено в 04:30
Финансы
Глава Просвязьбанка оценил долю контрактов по гособоронзаказу
"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков.
Обновлено в 01:28
Финансы
ЦБ не смог охладить рынок розничного кредитования, НЕГАТИВНО
Рост кредитов превысил наши ожидания: розничные кредиты выросли на 2,2% м/м, а в годовом сопоставлении их рост ускорился до 22,7% г/г с 22% г/г в сентябре-октябре.
Обновлено вчера в 03:00
Финансы
Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году
В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 00:17