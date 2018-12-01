Доллар США и евро ускорили рост на "Московской бирже" в четверг вечером, доллар торгуется выше 68 руб./$1 впервые с 14 ноября, евро преодолел отметку 78 руб./EUR1 впервые с 24 сентября. Курс доллара США составил 68,43 руб./$1 в 18:49 МСК, что на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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