Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке
Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставкеИнтерфакс02:23
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке и в условиях умеренного отскока котировок нефти после обвала по итогам предыдущих торгов.
Интерфакс02:23
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
Финансы
Минфин не смог разместить ОФЗ на 10 млрд рублей
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 26223RMFS 19 декабря 2018 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сообщили в Минфине.
Обновлено в 06:38
Финансы
МВФ одобрил новый кредит для Украины
Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Финансы
Путин запретил табло с курсами валют на улице
Нововведение запрещает размещать на улице табло с курсами валют.
Обновлено в 01:31
Финансы
АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков
Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.
Обновлено в 10:09
Финансы
Экономику и рынки ждет высокая волатильность
В конце 2018 г. ситуация в мировой экономике и на рынках выглядит куда более неопределенной и опасной, чем в начале года.
Обновлено вчера в 02:58
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено в 09:53
Финансы
ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году
Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».
Обновлено в 02:38
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Банки России увеличили прибыль в 1,5 раза в 2018 году
Общая прибыль российских банков за январь-ноябрь текущего года составила 1,28 триллиона рублей.
Обновлено в 09:14
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
Аналитик: Инвесторы и нефть боятся заявлений главы ФРС
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл проведет сегодня пресс-конференцию по итогам заседания американского Центробанка, и если он «продолжит стоять на своем», то бегство от рисков, в том числе и в нефти, усилится.
Обновлено в 04:26
Финансы
Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы
Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.
Обновлено в 05:27
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
Банк Литвы снизил прогноз роста ВВП страны в этом году в 2018г с 3,4% до 3,2%
Банк Литвы (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны в 2018 году с 3,4% до 3,2%, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 05:05