Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке и в условиях умеренного отскока котировок нефти после обвала по итогам предыдущих торгов.

Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке

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