Финансы
Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем; при этом евро преодолел отметку 77 руб. впервые с 9 ноября. Курс доллара США составил 67,57 руб. в 16:02, что на 28,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс08:26
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Финансы
Минфин разместил облигации федерального займа на 3,4 млрд рублей
Министерство финансов России 19 декабря разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 3,421 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:53
Финансы
Итоги заседания ФРС определят динамику открытия четверга
Индекс МосБиржи вырос на 0,3% - до 2357,37 пункта, индекс РТС потерял 0,7%, его значение составило 1097,99 пункта.
Обновлено в 12:07
Финансы
МВФ одобрил новый кредит для Украины
Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Финансы
Путин запретил табло с курсами валют на улице
Нововведение запрещает размещать на улице табло с курсами валют.
Обновлено в 01:31
Финансы
АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков
Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.
Обновлено в 10:09
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено в 09:53
Финансы
ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году
Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».
Обновлено в 02:38
Финансы
Недоверие или падение доходов: вклады россияне не растут
Мнение: ЦБ повысил ставку, чтобы закупать валюту О снижение доходов говорит ускорение роста частного кредитования в ноябре.
Обновлено в 03:22
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
В мэрии рассказали о перспективах комфортной жизни в Новой Москве
В столичной мэрии рассказали о перспективах комфортной жизни, которые наблюдают молодые семьи в Новой Москве.
Обновлено в 12:10
Финансы
Чаще всего жители берут кредитные займы на рефинансирование
Игроки банковского рынка не видят оснований для беспокойства в связи с увеличением объема кредитов и даже прогнозируют возможность их дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 16:44
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
Меры стимулирования экономического роста в Китае ухудшат финансовое положение страны - Julius Baer
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео.
Обновлено в 10:37