Финансы
Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 маяИнтерфакс 05:26
Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
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Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Обновлено вчера в 05:13
Политика
ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина
Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Кино
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47%
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что предприятия Украины в период с 2014 по 2018 год снизили добычу угля на 47%.
Обновлено в 11:00
Политика
Строители состыковали части моста через Амур между РФ и Китаем
Строители завершили стыковку трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
Обновлено в 10:06
Транспорт
В Москве появились парковочные инспекторы на роликовых коньках
На столичных улицах появились инспекторы-роллеры, которые будут контролировать оплату стоянки.
Обновлено в 11:32
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона.
Обновлено в 03:39
Теннис
Осака останется первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
Обновлено в 08:52
Политика
МИД Турции: закупка С-400 продолжается в плановом режиме
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 продолжается в плановом режиме.
Обновлено в 04:58
Экономика
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистов
Обновлено в 11:19
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Полная актриса снялась обнаженной ради любви к себе
Американская актриса Лина Данем, снимавшаяся в сериале «Девочки», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в обнаженном виде.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
В «Блокноте» Windows обнаружили опасную уязвимость
Стало известно о том, что в приложении «Блокнот» (Notepad) операционной системы Windows обнаружена серьёзная уязвимость, использование которой позволяет злоумышленнику осуществить удалённое выполнение кода на компьютере жертвы.
Обновлено в 04:05
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Кино
Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров предлагает разрешить использование нецензурной лексики в российских фильмах.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Общество
Выступление Путина в Кремле запомнится россиянам новым мемом
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Девочка из России упала с балкона отеля в Турции
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини
Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
Обновлено в 01:00
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51