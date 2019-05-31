Финансы

Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 маяИнтерфакс 05:26

Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
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Рубль дешевеет к доллару и евро днем в пятницу из-за торговых войн и падающей нефти

Финмаркет08:56

Евро поднялся до 73 рублей

Москва 2406:19

Курс доллара: рубль посыпался на торгах пятницы

Expert.ru03:21

Рубль обвалился на фоне падения цен на нефть

Московский Комсомолец03:35

Рубль снижается на фоне обвалившейся нефти

The Moscow Post03:52

Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс05:26
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Обновлено вчера в 05:13
Политика

ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина

Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Помощник Бекмамбетова опроверг сообщения о тяжелой болезни режиссера

Обновлено в 09:15
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Обновлено в 11:40
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Общество

Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47%

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что предприятия Украины в период с 2014 по 2018 год снизили добычу угля на 47%.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Под Волгоградом презентовали новую машину технической разведки

Обновлено в 06:26
Политика

Строители состыковали части моста через Амур между РФ и Китаем

Строители завершили стыковку трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов

Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Кино

Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»

Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
Обновлено в 10:06
Транспорт

В Москве появились парковочные инспекторы на роликовых коньках

На столичных улицах появились инспекторы-роллеры, которые будут контролировать оплату стоянки.
Обновлено в 11:32
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона.
Обновлено в 03:39
Теннис

Осака останется первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Обновлено в 08:52
Политика

МИД Турции: закупка С-400 продолжается в плановом режиме

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 продолжается в плановом режиме.
Обновлено в 04:58
Экономика

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистов

Обновлено в 11:19
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Полная актриса снялась обнаженной ради любви к себе

Американская актриса Лина Данем, снимавшаяся в сериале «Девочки», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в обнаженном виде.
Обновлено в 04:15
Гаджеты

В «Блокноте» Windows обнаружили опасную уязвимость

Стало известно о том, что в приложении «Блокнот» (Notepad) операционной системы Windows обнаружена серьёзная уязвимость, использование которой позволяет злоумышленнику осуществить удалённое выполнение кода на компьютере жертвы.
Обновлено в 04:05
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Кино

Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров предлагает разрешить использование нецензурной лексики в российских фильмах.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский устроил спортзал в здании Администрации президента Украины

Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Общество

Выступление Путина в Кремле запомнится россиянам новым мемом

Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Девочка из России упала с балкона отеля в Турции

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини

Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
Обновлено в 01:00
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
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