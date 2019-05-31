Финансы
Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 маяИнтерфакс 05:26
Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
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Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Краснодара»
Защитник футбольного клуба «Краснодар» Сергей Петров может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Обновлено в 10:20
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
Обновлено в 06:58
Политика
Китай создаст свой «черный список» иностранных компаний
Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек
Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
София Ротару поздравила внучку с днем рождения
София Ротару поздравила внучку с днем рождения — 30 мая Соне Евдокименко исполнилось 18 лет, передает «Утро.ру».
Обновлено в 05:00
Наука
Названа новая причина вымирания неандертальцев
Прежде выдвигали теории, где причинами исчезновения неандертальцев называли климатические изменения.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Выявлены грубейшие нарушения прав детей-сирот — детский омбудсмен
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (92,7%), живут и воспитываются в семьях.
Обновлено в 08:30
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Общество
Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия
Производственные предприятия охотнее всех берут на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
В ОЭЗ Петербурга построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
В особой экономической зоне Петербурга построят четыре новых завода. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ОЭЗ.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Экономика
НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России
Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.
Обновлено в 10:09
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Общество
Козак поручил выделить жителям Березников 1 млрд рублей
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение выделить около 1,04 млрд рублей на выплаты жителям города Березники (Пермский край), живущим в районе аварии на рудниках "Уралкалия".
Обновлено в 09:52
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов
Обновлено в 00:55
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28