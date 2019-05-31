Финансы
Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 маяИнтерфакс 05:26
Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
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Кино
Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены
В российской версии биографического фильма «Рокетмен» было вырезано несколько гомосексуальных сцен.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов
После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин присвоил воронежскому аэропорту имя Петра I
Международному аэропорту "Воронеж" (Чертовицкое) присвоено имя Петра I. Напомним, переименование аэропортов прошло в рамках проекта "Великие имена России".
Обновлено в 08:30
Футбол
Черчесов: Дзюба остается капитаном сборной России
Напомним, что Дзюба стал капитаном сборной осенью 2018 года после того, как его предшественник Игорь Акинфеев завершил карьеру.
Обновлено в 09:26
Политика
В АП Украины назвали высказывания Шефира исключительно его личным мнением
"С момента вступления Владимира Зеленского в должность [президента] Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 08:19
Политика
ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян
На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.
Обновлено в 05:29
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
ВДВ получили батальонный комплект новейшей бронетехники
В этом году, полк получил второй комплект БМД-4М. таким образом, количество батальонов ВДВ, полностью перевооруженных на БМД-4М возросло до шести.
Обновлено в 03:22
Общество
Машков предложил, как сделать школьные перформансы ярче и осмысленнее
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в общеобразовательные школы театральные кружки, чтобы сделать перформансы, подобные скандальному последнему звонку во Владивостоке, более осмысленными.
Обновлено в 09:17
Общество
У Кремля задержали активиста с плакатом «Против системы Станиславского»
В апреле Никульшину, Ершова и Максима Карнаухова задержали по пути на церемонию "Золотая маска".
Обновлено в 06:44
Финансы
Внешний негатив отразился на фондовом рынке РФ
Российский рынок акций оказался под давлением внешних негативных факторов.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Здоровье
На Гавайях появились паразиты, которые поедают мозг человека
Министерство здравоохранения Гавайев и центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о паразитах, которые поедают человеческий мозг.
Обновлено в 08:51
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Наука
Физики впервые получили механический солитонный газ
В работе Николаса Мордана (Nicolas Mordant) Университета Гренобль Альпы и его коллеги из Франции и Италии впервые создали механическую систему, в которой возможно изучение солитонного газа.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Что изменится в российских законах в июне 2019 года
С 1 июня стартует третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл обвинили в безумных тратах на одежду
Обновлено в 09:10
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49