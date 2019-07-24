Финансы

Евро подешевел и теперь стоит 70 рублейПетербургский дневник 24 июля в 14:10

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Евро и доллар снижаются в цене по отношению к рублю, о чем свидетельствуют данные последних торгов на Московской бирже. Так, курсом на четверг стоимость евро составила 70 рублей 32 копейки. Европейская валюта подешевела сразу на 31,09 копейки.
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