Финансы

Евро подешевел и теперь стоит 70 рублейПетербургский дневник вчера в 14:10

Евро и доллар снижаются в цене по отношению к рублю, о чем свидетельствуют данные последних торгов на Московской бирже. Так, курсом на четверг стоимость евро составила 70 рублей 32 копейки. Европейская валюта подешевела сразу на 31,09 копейки.
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Евро подешевел и теперь стоит 70 рублей

Петербургский дневниквчера в 14:10

Центробанк объявил стоимость доллара на 25 июля

Телеканал 360°вчера в 07:57

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 05:35

Центробанк рассказал, каким будет курс доллара 25 июля

Свободная Прессавчера в 06:07

Евро упал в отношении рубля

Экспресс газетавчера в 00:30
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 23:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Технологии

В Boeing заявили о проблемах с новым 777X

Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено вчера в 11:06
Авто

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Трамп наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на резолюции Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии.
Обновлено в 01:12
Политика

Порошенко явился в Государственное бюро расследований

17 июля Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском».
Обновлено вчера в 08:33
Политика

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании

Российский президент Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму в связи с назначением на пост премьера Великобритании.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
Гаджеты

Стал известен виновник неудачи смартфона RED Hydrogen One

Основатель RED Джим Дженнард рассказал, почему камера смартфона Hydrogen One не смогла произвести революцию.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Миллиардера-педофила нашли на полу камеры

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Детский лагерь «Холдоми» прекратит работу 25 июля

Обновлено вчера в 20:44
Авто

Контрабандный Ferrari 360 Spider был раздавлен бульдозером

По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте огромный бульдозер уничтожил незаконно ввезённую в страну Ferrari 360 Spider.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина

Обновлено вчера в 08:47
Космос

В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено вчера в 08:00
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице

Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Обновлено вчера в 14:21
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие

Абэ: Ракетный пуск КНДР не угрожал безопасности Японии

Обновлено в 00:09
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Администрация лагеря «Холдоми» заявляет, что сгоревший палаточный городок проверялся летом надзорными органами

Согласно сообщению, в 2018 году, организовывая палаточный лагерь впервые (после форума "Амур" в 2018 г.), администрация официально уведомляла МЧС о том, что в лагере планируется установка палаток, в каких расселяют участников многих молодежных форумов, проходящих под эгидой правительства - "Территория смыслов", Селигер и других.
Обновлено вчера в 21:05
Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
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