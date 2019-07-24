Финансы
Евро подешевел и теперь стоит 70 рублейПетербургский дневник 14:10
Евро и доллар снижаются в цене по отношению к рублю, о чем свидетельствуют данные последних торгов на Московской бирже. Так, курсом на четверг стоимость евро составила 70 рублей 32 копейки. Европейская валюта подешевела сразу на 31,09 копейки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
Обновлено в 13:50
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено в 13:12
Футбол
Кенту-Малкольм Баду: «Чувствую себя отлично, но все еще осваиваюсь в „Спартаке“»
Обновлено в 14:22
Авто
Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20%
Госдума в третьем чтении проголосовала за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:25
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика
В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера
В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Здоровье
Пожилых волгоградцев доставят на диспансеризацию с комфортом
В общей сложности около 12 тысяч человек доставят до конца года на диспансеризацию.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Российский актер Дмитрий Певцов поздравил в Инстаграме свою супругу Ольгу Дроздову с Днем Ангела и написал, что скоро она сменит фамилию.
Обновлено в 06:23
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку
Ранее iReactor сообщал, что Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 13:11
Футбол
Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира
Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге
Травмы, помимо новорожденной, получили 24-летняя владелица Hyundai, ее пассажирка и мальчик, которому недавно исполнилось два с половиной года, они находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:47
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Молдавии
Обновлено в 03:13
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Популярный немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Обновлено в 14:38
Политика
Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России
Композитор и бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс в ходе интервью рассказал, почему западные СМИ зачастую представляют Россию в негативном свете.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Более десяти человек стали жертвами оползней в Китае
Обновлено в 06:28
Общество
Власти Москвы объяснили миллиардные траты на покупку бордюра
Обновлено в 11:40