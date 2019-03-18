Евро опустился ниже 73 рублей впервые с лета 2018 годаREGNUM 09:57

Курс евро в ходе торгов 18 марта опускался ниже 73 рублей впервые с 31 июля 2018 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро опустился ниже 73 рублей впервые с лета 2018 года

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