Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого годаВедомости 08:13

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

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