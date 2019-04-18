Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого годаВедомости вчера в 08:13
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
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На российском рынке курс европейской валюты вернулся к значениям мая 2018 года
Коммерсантъвчера в 15:08
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