Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого годаВедомости вчера в 08:13

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На российском рынке курс европейской валюты вернулся к значениям мая 2018 года

Коммерсантъвчера в 15:08

Курс евро опустился ниже 72 рублей. Во всем виноват индекс PMI

РБКвчера в 10:20

Курс евро опустится ниже 72 рублей

Газета.Ruвчера в 08:18

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года

Интерфаксвчера в 08:21

Курс евро впервые с мая опустился до 72 рублей

РИА Новостивчера в 08:02

Курс евро опустился до 72 рублей впервые за год

RT на русскомвчера в 08:25

Курс евро опустился ниже 72 рублей

ТАССвчера в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Политика

В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:26
Хоккей

Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

В сахалинской облдуме обсуждают, как охранять атмосферный воздух

Законопроект "об охране атмосферного воздуха" обсудили на заседании рабочей группы в областной думе.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину

Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:28
Политика

Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу

Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

В Красноярском крае локализовали пожар на крыше жилого дома

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади почти 2 тысячи квадратных метров в Канске в Красноярском крае, проводится эвакуация жильцов.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено вчера в 19:10
Политика

Зеленский выступает против особого статуса Донбасса

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что Донбассу не нужно предоставлять особый статус.
Обновлено вчера в 05:15
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Общество

В середине следующей недели на Сахалин придет циклон

Прошедшую неделю на Сахалине три дня стояла очень тёплая погода.
Обновлено вчера в 23:48
Транспорт

В центре Новокузнецка ограничат движение

Список дорог, где запретят движение: — проезд между «Сбербанком» на ул. Тольятти, 27 и администрацией города Новокузнецка на ул. Кирова, 71; — автомобильная парковка у здания администрации города Новокузнецка на ул. Кирова, 71; — ул. Тольятти от пересечения с ул. Кирова до 25-го дома; — ул. Циолковского от 54 до 61 домов.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено вчера в 16:05
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной

Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Китай рассекречивает свои вооруженные силы

Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
Общество

Новые железнодорожные переезды появятся в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе, которая сейчас ведется по проектированию новых железнодорожных переездов, которыми планируется сократить время, проводимое жителями в пробках, сообщает телеканал "360".
Обновлено вчера в 14:50
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Красноярске ночью пьяный водитель влетел в стену аптеки

Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное