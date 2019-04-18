Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого годаВедомости 08:13
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Политика
Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции
Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Обновлено в 08:56
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой
Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.
Обновлено в 08:17
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут из Уфы на лечение в Москву
Два дня назад Быкова госпитализировали в Уфе. Сообщалось, что писателю стало плохо в самолете на подлете к городу.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре
Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Происшествия
На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных
Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Авто
ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям
Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
На металлолом отправят шесть российских атомоходов
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Полковник США рассказал, как победить Россию и Китай в войне
Америке необходимо уделить особое внимание подготовке пехоты, как основополагающей и наиболее важной части американского военного потенциала для борьбы с угрозой из России и Китая, заявил полковник корпуса морской пехоты США Мэттью Рейд 17 апреля в американском аналитическом издании The National Interest.
Обновлено в 02:54
Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Общество
ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Политика
Порошенко предрек Украине дефолт из-за решения по банку Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение суда в Киеве о незаконности национализации "Приватбанка", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:15
Экономика
Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу
Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Религия
Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм
Символический деревянный собор для туристов и верующих может быть построен возле Нотр-Дама на время его реконструкции.
Обновлено в 06:38
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны поднимут пенсии
По данным Пенсионного фонда, на 1 апреля 2018 года в России проживают около 1,6 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:50
Политика
В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75
Запуск нового самолета в производство отложили из-за необходимости сконцентрировать все силы на выпуске отечественных комплектующих для самолетов, которые уже поставляются на рынок.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Свидетель заявила, что Кокорин не бил Соловчука
Обновлено в 10:27
Энергетика
Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа
За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Футбол
Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Политика
Замгенпрокурора России подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25