Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого годаВедомости 08:13

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
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Курс евро опустился ниже 72 рублей. Во всем виноват индекс PMI

РБК10:20

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года

Коммерсантъ08:26

Курс евро опустился до 72 рублей впервые за год

RT на русском08:25

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года

Интерфакс08:21

Курс евро опустился ниже 72 рублей

ТАСС08:16

Курс евро впервые с мая опустился до 72 рублей

РИА Новости08:02

Курс евро опустится ниже 72 рублей

Газета.Ru08:18
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Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
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Политика

Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции

Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Обновлено в 08:56
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой

Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.
Обновлено в 08:17
Общество

Писателя Дмитрия Быкова перевезут из Уфы на лечение в Москву

Два дня назад Быкова госпитализировали в Уфе. Сообщалось, что писателю стало плохо в самолете на подлете к городу.
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Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
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Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре

Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Происшествия

На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных

Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Авто

ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям

Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

На металлолом отправят шесть российских атомоходов

Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Полковник США рассказал, как победить Россию и Китай в войне

Америке необходимо уделить особое внимание подготовке пехоты, как основополагающей и наиболее важной части американского военного потенциала для борьбы с угрозой из России и Китая, заявил полковник корпуса морской пехоты США Мэттью Рейд 17 апреля в американском аналитическом издании The National Interest.
Обновлено в 02:54
Кино

Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Политика

Порошенко предрек Украине дефолт из-за решения по банку Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение суда в Киеве о незаконности национализации "Приватбанка", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:15
Экономика

Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу

Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Религия

Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм

Символический деревянный собор для туристов и верующих может быть построен возле Нотр-Дама на время его реконструкции.
Обновлено в 06:38
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны поднимут пенсии

По данным Пенсионного фонда, на 1 апреля 2018 года в России проживают около 1,6 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:50
Политика

В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75

Запуск нового самолета в производство отложили из-за необходимости сконцентрировать все силы на выпуске отечественных комплектующих для самолетов, которые уже поставляются на рынок.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Свидетель заявила, что Кокорин не бил Соловчука

Обновлено в 10:27
Энергетика

Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа

За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Футбол

Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Политика

Замгенпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
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