Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 годаИнтерфакс 08:21
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года, доллар США торгуется ниже 64 рублей. Курс евро в 15:00 МСК составил 71,9975 руб./EUR1, опустившись на 10,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
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Экономика
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Обновлено в 09:49
Политика
В Таиланде американцу грозит смертная казнь за дом на воде
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Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
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Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
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Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
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Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
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В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
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Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира
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В апреле заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение семи фигурантам уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», среди которых пожарный Сергей Генин.
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Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Владимир Путин провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 14:33