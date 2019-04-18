Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 годаИнтерфакс 08:21

Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года, доллар США торгуется ниже 64 рублей. Курс евро в 15:00 МСК составил 71,9975 руб./EUR1, опустившись на 10,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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На российском рынке курс европейской валюты вернулся к значениям мая 2018 года

Коммерсантъ15:08

Курс евро опустился ниже 72 рублей. Во всем виноват индекс PMI

РБК10:20

Курс евро опустился ниже 72 рублей

ТАСС08:16

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года

Интерфакс08:21

Курс евро впервые с мая опустился до 72 рублей

РИА Новости08:02

Курс евро опустится ниже 72 рублей

Газета.Ru08:18

Курс евро опустился до 72 рублей впервые за год

RT на русском08:25
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Происшествия

В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки

Обновлено в 22:40
Армия и оружие

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Политика

Порошенко созвал заседание СНБО Украины из-за ситуации с Приватбанком

Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 13:30
Политика

ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17

По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено в 21:15
Общество

Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами

Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Экс-замначальника «Дальспецстроя» осудили за махинации

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки о махинациях с денежными средствами государственной корпорации «Роскосмос», выделенными на строительство водозаборных сооружений космодрома Восточный.
Обновлено в 12:29
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика

Business Insider назвал «шокирующие» факты об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider представил самые «шокирующие» факты об экономике России.
Обновлено в 22:04
Политика

Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»

Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Политика

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину

Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Политика

В Таиланде американцу грозит смертная казнь за дом на воде

По закону Таиланда за строительство и проживание в жилище, которое плавает в открытом море, им может грозить смертная казнь.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к российским границам

Франция 23 апреля направит в Эстонию почти 300 военных, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты.
Обновлено в 22:39
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Кино

Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет

Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Хоккей

«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Происшествия

Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам

Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 21:36
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении

По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено в 20:33
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Верховный суд отклонил иск фигуранта дела «Зимней вишни»

В апреле заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение семи фигурантам уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», среди которых пожарный Сергей Генин.
Обновлено в 10:27
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Владимир Путин провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 14:33
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