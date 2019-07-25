Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.

Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года

Футбол ЦСКА заплатит 2 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Алжира Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Условия трудового договора с игроком еще не согласованы, сообщает журналист Мохаммед Неджари.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Политика В МИДе отреагировали на задержание Украиной российского танкера Москва в курсе задержания Украиной российского танкера и ожидает прояснения Киевом конкретных претензий.

Политика В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.

Политика МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.

Космос В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Политика Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.

Политика Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.

Здоровье Сотрудники скорой выступили за отмену письменного согласия на лечение Сотрудники скорой выступают за отмену обязательного письменного согласия на лечение, но поддерживают документальное закрепление отказа на оказание помощи, заявил главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Авто «Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.

Политика Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Экономика В США начали антимонопольное расследование против Facebook На следующий день власти США открыли антимонопольное расследование против компании, пишет Buisness Insider.

Происшествия В Подмосковье женщину убили на детской площадке В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.

Политика Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.

Авто «АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.

Политика Директор Российского энергетического агентства стал замглавы Минэнерго Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем главы Минэнерго директора Российского энергетического агентства Анатолия Тихонова.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.