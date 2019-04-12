Финансы

Евро опустился до годового минимумаНТВ 09:50

Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки. Так дешево европейская валюта не стоила с начала апреля 2018 года.
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Евро подешевел до трехнедельного минимума на фоне опасений за рост ВВП еврозоны

ПРАЙМ11:54

Биржевой курс евро обновил минимум 2019 года

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Курс доллара потерял три копейки в начале торгов

Народные новости03:07

Курс евро обновил минимум 2019 года

ТАСС09:22

Курс евро достиг минимальной отметки с начала года

Взгляд.ру09:15

Рубль растет на открытии торгов

Газета.Ru03:16

Курс евро упал до минимума за год

РБК09:40
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Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

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Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

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Политика

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
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Общество

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Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Саратовец шантажировал девушек видеозаписью группового секса в машине

Обновлено в 09:10
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Родные Юлии Началовой перенесли поминки на день раньше из-за ее дочери

Обновлено в 06:57
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Землетрясением расплескало бассейн на крыше небоскреба в Маниле

Обновлено в 06:27
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Транспорт

«Высокоскоростное метро» свяжет в будущем Петербург и Москву

Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Актер Садальский отказался признать Галкина артистом

Обновлено в 08:47
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика

Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски

Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Экономика

Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года

Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Хоккей

Форвардом «Авангарда» Михеевым интересуются 3 клуба НХЛ

По данным журналиста Даррена Дрегера, нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев, который вместе со своим клубом пробился в финал Кубка Гагарина, интересен ряду команд НХЛ.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34
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