Финансы
Евро опустился до годового минимумаНТВ 09:50
Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки. Так дешево европейская валюта не стоила с начала апреля 2018 года.
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Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Обновлено в 10:17
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 11:14
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Актер Садальский отказался признать Галкина артистом
Обновлено в 08:47
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Экономика
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Хоккей
Форвардом «Авангарда» Михеевым интересуются 3 клуба НХЛ
По данным журналиста Даррена Дрегера, нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев, который вместе со своим клубом пробился в финал Кубка Гагарина, интересен ряду команд НХЛ.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34