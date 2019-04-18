Финансы
Биржевой курс евро впервые за год опустился ниже 72 рублейРосбалт вчера в 09:12
Российская нацвалюта в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару США и евро, однако курс единой европейской валюты впервые с 25 мая прошлого года опускался ниже 72 рублей.
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На российском рынке курс европейской валюты вернулся к значениям мая 2018 года
Коммерсантъвчера в 15:08
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