Евро незначительно колеблется к доллару в отсутствие значимых факторовПРАЙМ 01:49

Курс евро слабо изменяется по отношению к доллару в отсутствие значимых факторов в понедельник, в то время как торговые площадки в Европе и часть в Азии закрыты в связи с пасхальными праздниками, свидетельствуют данные торгов.

Евро незначительно колеблется к доллару в отсутствие значимых факторов

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