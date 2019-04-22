Финансы

Евро незначительно колеблется к доллару в отсутствие значимых факторовПРАЙМ 01:49

Курс евро слабо изменяется по отношению к доллару в отсутствие значимых факторов в понедельник, в то время как торговые площадки в Европе и часть в Азии закрыты в связи с пасхальными праздниками, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доллар стабилен к основным мировым валютам в ожидании статистики рынка жилья

ПРАЙМ05:58

Доллар стабилен в парах с основными мировыми валютами

Финмаркет02:52

Курс евро по отношению к доллару США в 9:55 MSK 22 апреля повысился на 0.02%

АК&М03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Культура

Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

Обновлено в 03:32
Происшествия

Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск

Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Главный диетолог Москвы рассказала об угрозе продуктов с упаковкой

Главный диетолог Москвы подчеркнула, что острая скорлупа или твердая кожура могут повредить слизистую оболочку и поранить внутренние органы.
Обновлено в 07:05
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Наука

Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность

Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Общество

Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам

Обновлено в 09:30
Политика

Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Политика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

Обновлено в 06:48
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Политика

Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ

Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Политика

Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Военные летчики ЦВО провели тренировки по тушению лесных пожаров в Новосибирской области

Обновлено в 00:01
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка

Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты

Компания Huawei представила «первый в мире» модуль 5G для автомобилей

На автосалоне в Шанхае, который открылся на прошлой неделе и продлится до четверга, компания Huawei представила, по ее словам «первый в мире» модуль 5G для автомобилей.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Здоровье

В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку

В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Футбол

Саркисов пропустит до трех недель из-за травмы бедра

Нападающий красноярского футбольного клуба "Енисей" Артур Саркисов выбыл на срок до трех недель из-за повреждения задней поверхности бедра.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Обмен пленными прошел в Сирии при поддержке военных РФ, Ирана и Турции

Обмен был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности Рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года.
Обновлено в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное