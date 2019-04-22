Финансы
Евро незначительно колеблется к доллару в отсутствие значимых факторовПРАЙМ 01:49
Курс евро слабо изменяется по отношению к доллару в отсутствие значимых факторов в понедельник, в то время как торговые площадки в Европе и часть в Азии закрыты в связи с пасхальными праздниками, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Происшествия
Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск
Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Главный диетолог Москвы рассказала об угрозе продуктов с упаковкой
Главный диетолог Москвы подчеркнула, что острая скорлупа или твердая кожура могут повредить слизистую оболочку и поранить внутренние органы.
Обновлено в 07:05
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Наука
Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность
Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Общество
Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам
Обновлено в 09:30
Политика
Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке
Обновлено в 06:48
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Политика
Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ
Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Военные летчики ЦВО провели тренировки по тушению лесных пожаров в Новосибирской области
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
Компания Huawei представила «первый в мире» модуль 5G для автомобилей
На автосалоне в Шанхае, который открылся на прошлой неделе и продлится до четверга, компания Huawei представила, по ее словам «первый в мире» модуль 5G для автомобилей.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Футбол
Саркисов пропустит до трех недель из-за травмы бедра
Нападающий красноярского футбольного клуба "Енисей" Артур Саркисов выбыл на срок до трех недель из-за повреждения задней поверхности бедра.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Обмен пленными прошел в Сирии при поддержке военных РФ, Ирана и Турции
Обмен был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности Рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года.
Обновлено в 09:15