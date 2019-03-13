Финансы
Евро на торгах опустился до уровня августа прошлого годаФонтанка.Ру вчера в 10:26
Курс европейской валюты на торгах на Московской фондовой бирже упал до 73,88 рубля в 17:02 по московскому времени.
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Происшествия
Избивший учительницу в Северной Осетии депутат сложил полномочия
Осетинский депутат Василий Гогичаев сложил полномочия после обвинений в избиении учителя школы № 4 Ардонского района.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Цеповяза перевели из СИЗО Хабаровска в колонию
Обновлено в 04:34
Авто
Opel назвал модели для российского рынка
Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
Обновлено в 04:19
Транспорт
РЖД начали продавать билеты в новый плацкартный вагон
Обновлено в 04:56
Происшествия
При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина
В Санкт-Петербурге провалился пол в супермаркете Spar, пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С
В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
СКР возбудил дело против украинского «декоммунизатора» Вятровича
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, сообщает 14 марта пресс-служба СКР.
Обновлено в 03:39
Политика
МИД Швеции вызвал посла России в связи со шпионским скандалом
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт
Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту
На железной дороге, проходящей через Крымский мост, уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом мать проведшего ночь в парке ребёнка
Мосгорсуд подтвердил законность ареста Надежды Куликовой, шестилетний сын которой провёл ночь в парке «Лосиный Остров».
Обновлено в 04:21
Финансы
Силуанов объявил о новых стимулах для международных расчетах в рублях
В октябре министр сообщил, что его ведомство вместе с ЦБ наметило «целый план» по смягчению валютного контроля.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Адвокат: Уилан подозревается в шпионаже в пользу США
Гражданин четырёх государств Пол Уилан, задержанный в Москве в декабре прошлого года, подозревается в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 04:38
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Госдума приняла закон о наказании главарей ОПГ
Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовном наказании главарей ОПГ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.
Обновлено в 04:05
Политика
Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
Обновлено в 04:29
Политика
Оскорбивший пенсионеров волгоградский депутат сложил свои полномочия
Волгоградский депутат Гасан Набиев сложил свои полномочия после высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, которых он назвал тунеядцами и алкашами.
Обновлено в 04:32
Политика
Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть
Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова находится в коме
Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России
Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
В результате ДТП с участием автобуса в Сергиево-Посадском районе Московской области пострадали десять человек.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Неуместный жест ведущего в сюжете о гибели Boeing возмутил зрителей
Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги подвергся осуждению за неуместный жест в эфире, когда рассказывал о катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Порошенко заявил, что отправляется в Донбасс
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Пентагон планирует провести испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Шаманов в Приангарье оштрафовали за сожженных верблюдов
Религиозная организация шаманов из города Ангарска Иркутской области, сжегшая верблюдов во время обряда, заплатила штраф в размере 3 тысяч рублей.
Обновлено в 04:28
Финансы
Банкам расписали будущую прибыль
ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.).
Обновлено вчера в 18:29
Автоспорт
Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»
Более 20 крупнейших российских компаний уже провели 1000 собеседований с участниками управленческого конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 04:44
Общество
Минэкономразвития взялось за туалеты и бани дачников
Недвижимое имущество в отличие от движимого подлежит госрегистрации, но сейчас очень часто возникают споры, касающиеся принадлежности к тому или иному виду имущества бань или туалетов на дачных участках.
Обновлено в 04:17
Экономика
Минэкономики раскритиковало импортозамещение по «закону Яровой»
Минэкономики раскритиковало разработанный Минкомсвязью проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать только отечественное оборудование для хранения голосовых и электронных сообщений и СМС в рамках «закона Яровой».
Обновлено вчера в 18:29
Общество
ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян
20 февраля первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались около 30 тыс. россиян.
Обновлено в 03:58