Финансы
Евро и доллар выросли на открытии торгов
Евро и доллар выросли на открытии торговТАСС04:08
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 65,5 рубля. Курс евро прибавил 40 копеек и достиг отметки в 75,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
ТАСС04:08
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Финансы
С долгосрочных вкладов в российских банках в октябре вывели $4,5 млрд
Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.
Обновлено в 05:33
Финансы
Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 05:36
Финансы
Чистая прибыль TCS Group по МСФО выросла в 1,5 раза
В сообщении компании говорится, что за третий квартал 2018 года показатель также увеличился в 1,4 раза год к году, в итоге чистая прибыль компании по МСФО за отчётный период составила 7,3 млрд рублей.
Обновлено в 04:23
Финансы
В динамику рубля может вмешаться морской конфликт между РФ и Украиной
Три корабля украинских ВМС были обстреляны и затем задержаны российской пограничной службой при попытке пройти через керченский пролив в порты Украины на Азовском море.
Обновлено в 04:23
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 02:07
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Брянский бизнес набрал кредитов на 177,2 миллиарда рублей
За девять месяцев 2018 года банки выдали брянским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 177,2 миллиарда рублей займов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:18
Финансы
Моисеев: «Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас»
Рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда еще не был таким сильным, как сейчас, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 01:44
Финансы
Нижегородская область разместила облигационный заём на 10 млрд рублей
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, министерство финансов региона в полном объеме разместило облигационный заём на 10 млрд рублей.
Обновлено 23 ноября в 07:55
Финансы
В ближайшие недели доллар может опуститься до отметки 64 рубля
Снижение цен на нефть удивительно слабо повлияло на рубль - обычно можно было бы ожидать, что такая громкая распродажа нефти, как последняя, ослабит рубль по отношению к доллару США, однако, наоборот, рубль выглядит весьма стабильным.
Обновлено в 03:09
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Биткоин установил очередной антирекорд
Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.
Обновлено 23 ноября в 07:39
Финансы
Торгпред: Товарооборот РФ и Великобритании в 2018 г может вырасти на 10%
Товарооборот между Россией и Великобританией в 2018 году может вырасти на 10%, достигнув 14 миллиардов долларов, сообщил торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено в 05:31