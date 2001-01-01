Финансы

Евро и доллар теряют позиции на открытии торгов МосбиржиЭкономика сегодня 06 августа в 03:15

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На открытии торгов Московской биржи доллар и евро снижаются к рублю. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Доллар теряет 31 копейку, его стоимость составляет 65,22 рубля.
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