На открытии торгов Московской биржи доллар и евро снижаются к рублю. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Доллар теряет 31 копейку, его стоимость составляет 65,22 рубля.

Евро и доллар теряют позиции на открытии торгов Мосбиржи

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