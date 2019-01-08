Курс доллара и евро к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду, 9 января, увеличился по сравнению с показателем закрытия предыдущих торгов.

Евро и доллар растут на открытии торгов

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