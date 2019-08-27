с чего всё началось

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы 2020 года обойдется в более чем 6,3 миллиарда рублей, информирует федеральный сайт проектов нормативных правовых актов.

Политика Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи 19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.

Политика Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.

Происшествия Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.

Экономика Росстат заявил о росте уровня бедности в России При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека Два человека погибли и еще семь были госпитализированы в результате обвала жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области.

Политика Путин и Эрдоган показались на Су-57 Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.

Футбол «Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции «Монпелье» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Происшествия Солдат-срочник погиб в воинской части в Новосибирске Солдат из Тульской области, проходивший срочную воинскую службу в Новосибирске, обнаружен погибшим.

Общество Владельца отказавшейся обслуживать геев пекарни оштрафовали в Кемерово В Кемерово суд оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев.

Политика В честь Захарченко назвали центральную площадь в Донецке В Донецке площадь перед зданием Дома правительства названа в честь погибшего первого руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Авто Опубликованы изображения преемника Porsche 918 Spyder В сети появились рендеры нового концепта Porsche 988 Vision, который мог бы лечь в основу следующего поколения спорткара 918 Spyder.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Футбол «Газпром нефть» стала партнером РФС Компания "Газпром нефть" и РФС заключили соглашение, согласно которому сеть АЗС "Газпромнефть" стала официальным топливным партнером мужской сборной России по футболу и РФС.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Хоккей Да Коста и Петров пропустят два стартовых матча из-за дисквалификации Игроки, которые пропустят старт сезона из-за дисквалификации: Стефан Да Коста (@hclokomotiv) — два матча Алексей Петров (@HCSOCHI) — два матча — KHL Media Team (@khlmediateam) August 28, 2019 Да Коста в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист», Петров — за «Трактор».

Политика Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.

Экономика «О’кей» получила прибыль в I полугодии против убытка годом ранее Выручка группы за отчетный период выросла на 2,2% в годовом выражении — до 79,88 млрд руб. EBITDA группы увеличилась на 3,9% и составила 6,34 млрд руб. Чистый долг ГК "О’кей" по состоянию на конец первого полугодия 2019 года составил 29,7 млрд руб. против 32 млрд руб. на конец аналогичного периода 2018 года.

Футбол «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.

Политика Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий, заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.