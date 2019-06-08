Бельгия обыграла сборную КазахстанаSoccer.ru 16:42

Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Политика Лидер Мексики рассказал о телефонном разговоре с Трампом Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своём микроблоге в Twitter сообщил, что провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Общество 15 важных текстов Ивана Голунова Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.

Здоровье Медики назвали необычные причины диареи Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.

Здоровье Малышева определила самую опасную болезнь XXI века Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.

Армия и оружие Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Происшествия Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.

Политика Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.

Политика На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».

Футбол Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.

Политика В Казахстане стартовали президентские выборы Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись в большинстве регионов страны.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Общество В России ввели штраф за повторное воровство электричества Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Здоровье Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Происшествия Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.

Происшествия Суд избрал меру пресечения журналисту Голунову Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, которого задержали 6 числа по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Экономика Озвучены причины снижения рождаемости в России Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.