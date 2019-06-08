Футбол

Бельгия обыграла сборную КазахстанаSoccer.ru 16:42

Бельгия — Казахстан
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Дрис Мертенс
11′
Тимоти Кастань
14′
37′
Абзал Бейсебеков
45′+2′
Исламбек Куат
46′
Токтар Жангылышбай
Исламхан Бауыржан
Ромелу Лукаку
50′
66′
Максим Федин
Абат Аимбетов
Кевин де Брюйне
Юри Тилеманс
67′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
72′
75′
Ян Вороговский
78′
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
Венсан Компани
Томас Вермален
78′
Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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