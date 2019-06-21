Евро-2019 (U-21). Италия сыграет с Бельгией, Испания против ПольшиSports.ru 04:20

На молодежном чемпионате Европы в Италии проходят матчи группового этапа. В 3-м туре Италия сыграет с Бельгией, Испания – с Польшей, Германия встретится с Австрией, Франция и Румыния разыграют первое место в группе, а не попавшие в плей-офф Англия и Хорватия сыграют друг с другом.

Евро-2019 (U-21). Италия сыграет с Бельгией, Испания против Польши

Все про Спорт ру

Происшествия Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.

Политика Кремль назвал условие для отмены запрета на полеты в Грузию Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Отмена запрета на авиаперевозки из России в Грузию станет возможной, когда Москва сможет быть уверена в безопасности таки полетов для россиян.

Политика В Тбилиси во время акции протеста задержали более 300 человек Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения акций протеста в Тбилиси.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Технологии В США одобрена "женская "Виагра" Специалисты относятся к препарату скептически - у пониженного либидо может быть много причин, в том числе психологических, и решать их нужно с врачами соответствующего профиля, а не с помощью препаратов.

Футбол Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.

Здоровье Малышева открыла завесу тайны смерти Доренко "Причиной [смерти] стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты", - сказала Малышева.

Общество Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.

Футбол Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.

Здоровье Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.

Политика Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих сторонников на Всероссийскую акцию протеста.

Происшествия Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.

Происшествия В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.

Технологии Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити В Канзас-Сити на западе американского штата Миссури местные жители увидели в небе два летающих белых шара.

Политика Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Политика NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Политика Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.

Экономика Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов В ночь на 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.

Политика Путин прокомментировал дело журналиста Голунова Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.

Общество РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.