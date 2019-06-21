Футбол
Евро-2019 (U-21). Италия сыграет с Бельгией, Испания против ПольшиSports.ru 04:20
На молодежном чемпионате Европы в Италии проходят матчи группового этапа. В 3-м туре Италия сыграет с Бельгией, Испания – с Польшей, Германия встретится с Австрией, Франция и Румыния разыграют первое место в группе, а не попавшие в плей-офф Англия и Хорватия сыграют друг с другом.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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