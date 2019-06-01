Общество
Еврейская автономная область перешла на цифровое телевещаниеВремя Биробиджана вчера в 23:55
После отключения аналоговых передатчиков на экране телевизоров телезрителей, которые не успели перейти на цифровое вещание, появится информационный ролик с номерами телефонов горячих линий, на которые можно позвонить и получить консультацию.
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Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
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Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта
Обновлено вчера в 11:55
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Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
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Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе
Украинский рок-певец и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два условия для скорейшего установления мира в Донбассе.
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Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось
За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Экономика
SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ
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Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Авто
Представлен 1010-сильный суперкар FV Frangivento Asfane DieciDieci
Итальянская компания FV Frangivento представила публике свою новинку - суперкар Asfane DieciDieci с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 03:28
Общество
В Ростовской области отключили аналоговое телевидение
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Наука
Ежедневное употребление кофе признали безопасным для сердца
Обновлено в 06:14
Происшествия
Суд в Казани вынес приговор экс-главе Спурт-банка
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Политика
Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика
Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Политика
Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что жанр рэп-баттла постепенно уходит в прошлое, так как это становится неинтересным зрелищем.
Обновлено в 06:03
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
В следующем сообщении Трамп сравнил Хана с «тупым и некомпетентным» мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио.
Обновлено в 06:08
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Космос
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
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Армия и оружие
В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
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Транспорт
«Яндекс.Такси» ввел возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
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