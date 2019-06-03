В Самарской области отключают аналоговое вещаниеREGNUM 03:19

Сегодня Брянская область вместе с еще 35 регионами страны завершила переход на цифровое телерадиовещание. Сегодня в 9:00 в регионе было отключены передатчки аналогового телевидения на всей территории региона.

с чего всё началось

Напомним, проект перехода с аналогового на цифровое вещание стартовал в феврале 2019 года и осуществляется в 4 этапа, в ходе первых двух этапов на «цифру» уже перешли 28 регионов. Вместе с Самарской областью, 3 июня на новый формат телевещания переходит еще 35 регионов.

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