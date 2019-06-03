Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещаниеREGNUM 03:19

Напомним, проект перехода с аналогового на цифровое вещание стартовал в феврале 2019 года и осуществляется в 4 этапа, в ходе первых двух этапов на «цифру» уже перешли 28 регионов. Вместе с Самарской областью, 3 июня на новый формат телевещания переходит еще 35 регионов.
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с чего всё началось

На Брянщине эфирное телевидение стало полностью «цифровым»

Сегодня Брянская область вместе с еще 35 регионами страны завершила переход на цифровое телерадиовещание. Сегодня в 9:00 в регионе было отключены передатчки аналогового телевидения на всей территории региона.
Брянский рабочий03:05

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Еще 60 миллионов россиян сегодня переходят на «цифру»

Российская газета04:19

Тысячи жителей Прикамья останутся без телевидения после перехода на «цифру»

URA.Ru04:58

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

ТАССвчера в 17:21

Третья волна отключения аналогового вещания федеральных каналов стартует в России

Эхо Москвы01:15

Цифровое вещание пришло еще в 36 российских регионов

Телеканал 360°вчера в 20:03

Еще 36 регионов России перейдут на цифровое телевещание 3 июня

Известиявчера в 18:31

Новая эра телевидения: Новосибирская область перешла на цифровое вещание

ГТРК Новосибирск06:48
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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Экономика

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В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
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Транспорт

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

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Общество

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Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
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Число погибших в результате боевых действий в Ливии превысило 600

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Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Происшествия

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В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Спорт

В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 06:19
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

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Общество

В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов

В России не намерены создавать женский отряд космонавтов.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
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Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
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Политика

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес подала в отставку.
Обновлено вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
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Наука

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Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева

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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

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Трамп объявил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Президент США поблагодарил Хассета за проделанную работу и назвал его «настоящим другом».
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Дмитрий Тарасов взял дочь от первого брака на семейный отдых

Несколько месяцев вокруг семьи Дмитрия Тарасова ходили неприятные слухи – мол, футболист оставил свою старшую дочь от первого брака без своей опеки.
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