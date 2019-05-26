Евреев предостерегли от ношения кипы в ГерманииNews.ru вчера в 06:41

с чего всё началось

Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии. В связи с этим он предостерёг представителей этого народа от ношения традиционной кипы на улицах страны.

Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии

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