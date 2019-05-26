Политика

Евреев предостерегли от ношения кипы в ГерманииNews.ru вчера в 06:41

Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии. В связи с этим он предостерёг представителей этого народа от ношения традиционной кипы на улицах страны.
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с чего всё началось
А правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн в интервью медиагруппе Funke заявил, что он бы не советовал иудеям постоянно носить кипу, пишет
 в воскресение газета The Guardian.
Новые Известия05:38

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Вести.UZ04:01
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