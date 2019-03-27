Evraz разместит 5-летние евробонды на $700 млн с доходностью 5,25%ПРАЙМ вчера в 10:10

Evraz разместит пятилетние еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов с доходностью в размере 5,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,625-5,75% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 5,25-5,3% годовых.

Evraz разместит 5-летние евробонды на $700 млн с доходностью 5,25%

Политика В Крыму задержали 20 членов террористической организации «Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

Наука Создан алкоголь, который не вызывает похмелья Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Авто KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.

Политика Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.

Политика Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.

Общество Поселок Мурино официально стал городом Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.

Футбол В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Общество Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата» На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Экономика Минтруд предложил уменьшить размер пенсий В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.

Гаджеты Американские iPhone теперь можно ремонтировать в России по гарантии На американские модели теперь распространяется международная гарантия сроком на один год.

Наука Музыканты оказались мастерами отсеивания нерелевантной информации Чилийские ученые выяснили, что исполнительный контроль при работе внимания — то, насколько эффективно отсеивается нерелевантная информация, — у музыкантов работает лучше, чем у тех, кто на инструментах не играет.