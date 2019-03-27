Финансы
Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовыхТАСС 04:28
Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из банков-организаторов) Денис Шулаков.
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