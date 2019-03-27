Финансы

Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовыхТАСС 04:28

Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из банков-организаторов) Денис Шулаков.
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Коммерсантъвчера в 14:36
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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